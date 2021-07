Un nuevo conflicto ocasionó el llamado "voto amistad" en " ShowMatch: La Academia" el día viernes. En su emisión especial, varias parejas bailaron ballroom y la más cuestionada nuevamente fue Barby Franco, ya que, siendo amiga de Pampita, siempre recibe notas que a los demás jurados no les convence.

Barby y su bailarín Gabriel Renteria pasaron por la pista en el último show de la noche. La pareja mostró un gran desempeño y fue halagada por los cuatro jueces.

La devolución que más la destacó fue la de Pampita: “Me encantó de principio a fin. Lo prolijos que estaban los dos todo el tiempo. Me encantó y ya no me importa que la gente piense bien o mal, me parece que esta chica se rompe el alma ensayando".

"Ser amiga mía, no ser amiga mía… La quiero con todo mi corazón pero el puntaje, de verdad, esta noche es tuyo”, expresó Carolina Ardohain, para luego calificarla con un diez.

Pero Hernán Piquín, atento a las palabra de su colega, deslizó un comentario picante: “Hizo efecto pasar por el camarín”.

Ardohaín se enojó y contestó: “No, se lo merece. No instales eso en la gente porque es muy feo lo que estás haciendo. Es una chica que ensaya un montón y no defrauda nunca. Entonces no está bueno ponerla en esa posición solo porque es mi amiga”.

La discusión siguió creciendo cuando el artista replicó: “Ensaya y todo, pero tampoco está para ponerle un diez. Un diez es excelencia”, a lo que Pampita cerró: “Yo no evalúo tu puntaje. Nunca”.

Pero más tarde, la futura mamá le tiró otro palito a su compañero de estrado, al responder a otro comentario de Hernán, que le dijo a Franco que había estado en el camarín de Pampita.

"¿No me puede saludar Barby? "¿No Pasó un bailarín por tu camarín para charlar como una hora?", le consultó furiosa la modelo, contando más intimidades del detrás de escena.

Si, vino Lizardo a pedir disculpas, no un diez", explicó Piquín, a lo que la esposa de Roberto García Moritán acotó: "Barby no vino a pedir diez, estás suponiendo".

Mirá la terrible pelea entre Hernán Piquín y Pampita por los puntajes a Barby Franco