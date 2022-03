" MasterChef Celebrity 3" tuvo grandes invitados desde que comenzó el certamen, por lo que se viven momentos inolvidables para los participantes. En las últimas semanas de competencia, la producción de Telefe decidió llamar a una antigua celebridad que pasó por el ciclo y dejó una gran huella.

Se trata de Vicky Xipolitakis, quien fue la frutilla del postre para la noche ambientada en Grecia. Tanto los famosos como los jurados celebraron su presencia, en especial Germán Martitegui por su historia de amor en la primera temporada. Sin embargo, su reencuentro no fue lo más llamativo de la velada ya que la modelo se robó el protagonismo.

.

Fiel al estilo de la cultura griega, la panelista comenzó a lanzar platos al piso y lo mismo hicieron Santiago del Moro, conductor, y los jueces. Para sorpresa de todos en el estudio, en plena alegría, la ex participante decidió romper uno de ellos en la cabeza de Damián Betular para dejar en shock a todos los presentes.

Vicky Xipolitakis se llevó todas las miradas en " MasterChef Celebrity 3".

"Jamás me animaría a hacer una cosa así", comentó Mery del Cerro con mucha sorpresa en su rostro. De todos modos, el jurado aclaró todo el tiempo que se sentía bien y que no le había dolido, a pesar de que incluso hubo una repetición en el programa. "No dolió. Muy bien la técnica", reconoció el pastelero segundos más tarde.