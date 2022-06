Shakira está viviendo unos meses intensos. Luego de que la acusaran de maltratadora, varias especulaciones comenzaron a surgir por su separación con Gerard Piqué, una de ellas sobre el último tema que lanzó la cantante.

La canción se llama "Te felicito" y la canta junto a Rauw Alejandro. La letra trata sobre una crisis de pareja y se puede escuchar: "Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso".

.

Asimismo, en el videoclip se puede ver a Shakira haciendo el signo de "amor y paz" en reiteradas ocasiones. Esa es la seña que hace Gerard Piqué cuando mete un gol en el Barcelona, el equipo de fútbol donde se encuentra actualmente.

Esta no es la primera vez que la artista colombiana compone una canción para sus exparejas. "Días de enero" fue escrita para Antonio de la Rúa, su exnovio argentino. A pesar de la tierna letra que tiene el tema, cuando se separaron no quedaron muy bien las cosas entre ambos.

Shakira y Antonio de la Rúa cuando eran pareja.

Por el momento, ni Shakira, ni Gerard Piqué hablaron sobre su posible separación, así como tampoco de los rumores de infidelidad por parte de él. Mientras tanto, atraviesan esta situación de forma privada y sin exponerse a los medios.

¡Mirá el videoclip de "Te felicito", la canción de Shakira dedicada a Gerard Piqué!