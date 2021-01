El domingo Sergio Lapegüe tuvo que ser hospitalizado luego de dar positivo de coronavirus. El periodista es paciente de riesgo ya que tiene asma y el virus le comprometió uno de sus pulmones.

Para llevar tranquilidad a sus seguidores, Sergio dio detalles de su estado de salud. "Y un día me tocó a mi... Después de tanto cuidado. De tanta prédica. De tanto insistir con el protocolo. Por error, por imprudencia o por un imponderable me contagie de COVID. Empecé a toser, a sentir un cansancio raro, a faltarme el aire. Pensé en la ola de calor. A la noche tuve un poco de fiebre, esta subió con el correr de las horas. Llamé al otro día a mi neumonólogo, y fui a el Sanatorio Juncal de Temperley", relató.

El lunes, el conductor de TN compartió también en Instagram que había recibido plasma para combatir el Covid y se mostró muy emocionado: "Recibiendo plasma de convaleciente. Recibiendo esperanza".

"Estuve muy cansado hoy, muy cansado. Como si me hubieran dado un masazo. Tuve un dolor de cabeza fuerte también. Tuve tos y el dolor de cabeza fue bajando el nivel pero estaba tan cansado que no quería ver a nadie. Dormitaba, luz apagada, todo el día así", contó Lapegüe en diálogo con "Nosotros a la mañana".

Y detalló sobre el tratamiento: "Me dieron el plasma. Dos horas y media de transfusión de plasma. También dormité y aunque no lo puedas creer, después del plasma, hora, hora y media, volví a revivir. Es impresionante. Me siento mejor. No estoy para correr pero por lo menos estoy mejor. El nivel de oxígeno está mejor".

Por último contó cómo se encuentran sus pulmones y llevó tranquilidad al público. "Lo bueno es que la neumonía no avanzó. El trabajo de los médicos hicieron que el virus no crezca. La batería de trabajo es realmente impresionante", explicó.

