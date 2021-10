Wanda Nara y Mauro Icardi se separaron en medio de un escándalo que tuvo lugar en las redes sociales. La empresaria publicó un enigmático mensaje y a las pocas horas confirmó la ruptura con su marido y padre de dos de sus hijas. Sin embargo, los usuarios de Twitter e Instagram encontraron un problema que tendrá el delantero del Paris Saint Germain.

Mientras los rumores de infidelidad por parte del futbolista crecen, no sería el único dolor de cabeza que tendría. No es ninguna novedad la afición de Icardi por los tatuajes, ya que tiene una cantidad imposible de contar y son protagonistas en su cuerpo. Dentro de ese fanatismo, estaba claro que algunos harían referencia a su ahora ex pareja.

Tiempo atrás, el goleador compartió en sus redes sociales tres diseños que están relacionados con Wanda. Uno de los principales que tiene en uno de sus brazos dice "Wanda" en un gran tamaño pero esto no termina allí. Además, inmortalizó la cara de la rubia en una de sus piernas junto con algunas rosas y estrellas a su alrededor.

Es probable que el rosarino esté buscando diseños para tapar las dedicatorias que tenía su cuerpo para la madre de sus dos hijas. Por último, tiene las iniciales "W" y "M" que representan los nombres de ambos. La relación llegó a su fin en medio de un escándalo por la supuesta tercera en discordia que apareció.

Más allá del tiempo que pasaron juntos, la modelo estaría furiosa por lo que llevó a sus redes sociales su enojo. Las versiones muestran a la China Suárez como la posible causante de la ruptura, aunque todavía no se refirió al tema ni la nombró nadie del entorno de la ahora ex relación.