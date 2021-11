Durante el fin de semana se dieron a conocer nuevos rumores sobre Mauro Icardi y la China Suárez. Según información de "Polino auténtico", el jugador de fútbol y la actriz se habrían encontrado en París, mientras Wanda Nara estaba de viaje con su hermana. Estos rumores llegaron a oídos de la botinera y nuevamente explotó la polémica. Decidieron separarse, y, al parecer, de forma definitiva.

Cuando todo parecía que estaba volviendo a la normalidad, más datos e información va saliendo a la luz. Ante está nueva ruptura, el papá de Francesca e Isabella está siendo muy solicitado por mujeres en distintas partes del mundo. Pero, la que más llamó la atención fue Marta Fort.

La hija de Ricardo Fort fue al piso de "ShowMatch: La Academia" para ver la coreo de su tía, Rocío Marengo, y aprovechó el momento para conversar con Ángel de Brito. El conductor de "Los ángeles de la mañana" confesó al día siguiente lo que le había dicho la heredera de la chocolatería.

"¿Saben lo que me dijo Martita Fort? Que lo tiene en los genes. Me dijo '¿por qué no me presentás a Icardi?'", contó De Brito. En su presencia en el programa de Marcelo Tinelli ella había expresado que estaba soltera, a pesar de haber ido acompañada.

Marta Fort y Rocío Marengo en " ShowMatch: La Academia".

Frente a esto, la "angelistas" empezaron a dudar de la relación entre Fort y el "amigo" que llevó al piso de El Trece. "Pero igual algo de onda había", aseguró Mariana Brey.