Tini Stoessel y Sebastián Yatra supieron convertirse en una de las más queridas en el ambiente artístico, por eso la noticia de su ruptura conmocionó a miles de fanáticos alrededor del mundo.

Luego de dos meses de terminado el romance, el artista colombiano abrió su corazón y se animó a contar los motivos que llevaron al fin de la relación.

En medio de la pandemia de coronavirus, la joven pareja había quedado completamente distanciada. Tini se encuentra en Buenos Aires, junto a su familia, mientras que el intérprete de "Robarte un beso" se instaló en la ciudad de Medellín, Colombia.

A través de las redes sociales, los artistas compartieron el mismo mensaje con el que confirmaron su separación. Sin embargo, los rumores de que la protagonista de "Élite", Danna Paola, había empezado un romance con Yatra se acrecentaron.

Después de largas semanas de hermetismo, el músico rompió el silencio y contó: "Mi corazón está bien. Terminé con Martina ya hace casi dos meses y, obvio, no fue un momento fácil y no lo ha sido".

¡Una de las parejas favoritas de los adolescentes!

En ese sentido aseguró: "Obvio nos seguimos queriendo cantidades y yo siempre voy a querer lo mejor para ella. Siempre vamos a respetarnos, nos vamos a tener un gran cariño, pero tomamos una decisión para que cada cual haga lo que le nace del corazón al máximo".

Además, destacó que su relación con Tini como una de las "bendiciones mas grandes" de su vida. Aunque admitió: "Aunque tengamos carreras muy similares, nuestras metas de vida o a largo plazo a veces van por distintos caminos".

“Siempre digo que el hecho de que algo no dure para siempre no significa que es un fracaso. Para mí esto que yo viví con ella ha sido de las bendiciones más grandes de mi vida. Para mí siempre seguirá siendo un milagro bonito, positivo, algo con lo que he crecido. Ojalá que siempre podamos conservar esa amistad”, consideró.

Se separaron hace dos meses.

En entrevista con Chiqui Delgado por "El Break de las 7" de Univisión, Yatra contó que la decisión se tomó en plena cuarentena y por eso hablaron "todo muy bien como se podía y se dejó tobo bien en claro y tranquilo" para los dos.

"Como todo, siempre hay cosas que uno puede hablar en persona. No deja de ser algo difícil, pero seguramente más adelante cuando nos veamos podamos hablar en buenos términos", manifestó.

Para cerrar, el joven colombiano expresó: "Solo deseo que ella y su corazón estén muy bien, también su familia, y que mantenga esa sonrisa y esas grandes ilusiones. Es una niña que tiene un futuro y un presente espectacular, y todas las razones para estar feliz en cada momento".

Sebastián Yatra contó cuál es su relación con Danna Paola

Tras su ruptura con la autora de "Fresa", no tardaron en llegar los rumores acerca de un vínculo muy cercano entre Yatra y Danna Paola. Incluso en las redes sociales tildaron a la actriz como "la tercera en discordia" que habría quebrado la relación entre los cantantes. Sin embargo, el músico aclaró que se trata de una simple amistad.

¿Danna Paola es la tercera en discordia?

"Con Danna somos colegas, amigos, nos llevamos súper bien. Estamos haciendo una canción juntos que les va a encantar. No puedo decir cuándo va a salir, pero está brutal y la empezamos a hacer durante la cuarentena", resaltó.

Por último, aclaró que por ahora su relación se desarrolla a la distancia: "La escribimos a distancia. Ya teníamos algo y la escribimos a distancia, la grabamos a distancia, hicimos la producción y el video, ha sido una experiencia la verdad que súper bacana".