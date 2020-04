La pandemia del coronavirus hizo que Sebstián Yatra y Tini Stoessel se mantengan en sus respectivos países. Él transita la cuarentena obligatoria desde Colombia mientras que la cantante de 23 años la pasa en Argentina.

Ya se cumple casi un mes desde que los tortolitos se separaron y sus fanáticos temen por su romance ya que, en las redes sociales, se habla de "crisis".

En las últimas horas el intérprete de "Un Año" sorprendió en su cuenta de Tik Tok al compartir un video en el que se muestra llorando. Mientras suena "Falta Amor", su último tema con Ricky Martin, al cantante se le caen las lágrimas. Si bien para muchos se trató de una humorada, hay quienes se lo tomaron en serio y relacionaron su tristeza a Stoessel.

Por su parte, la cantante de "Recuerdo" impactó en una entrevista radial al evitar hablar de Yatra cuando le preguntaron por él. "Me pasa mucho con mis amigas que acá en Argentina lo primero que hago es que vengan a mi casa, estar todo el tiempo con ellas y siempre hago todo el esfuerzo posible para pasar acá mi cumpleaños", respondió Tini en diálogo con "FM Like" tratando de no nombrar a su pareja. ¿Estará todo bien entre ellos?

"Fue un cumpleaños distinto pero creo que va a ser una enseñanza para todos. No tengo dudas y no dejo de tener esperanzas de que en algún momento voy a poder festejarlo", cerró.

¿Qué pasa entre Tini Stoessel y Sebastián Yatra?