El fin de semana, el panelista Pampito aseguró que Dalia Gutmann y Sebastián Wainraich estaban separados, tras veinte años de matrimonio y dos hijos en común. A pesar de que varios allegados a ambos comediantes confirmaron la versión a DiarioShow, los dos la desmintieron.

"No estoy separada. La remamos como toda pareja que está desde el siglo pasado, pero estamos juntos", fue el mensaje que Dalia le mandó a Karina Iavícoli, quien lo leyó en "Intrusos". "Te juro que no nos separamos. Estamos juntos. No entiendo de dónde salen estas versiones", insistió Gutmann.

Luego, el propio Wainraich ironizó sobre el chimento en su programa de radio Urbana Play. "Quiero decir que no estamos separados, que estamos juntos, que está todo bien. Pero, bueno, con este rumor falso me recibí de famoso. ¡Vamos, todavía!", dijo el humorista.

También aseguró en "Mitre Live": "La verdad es que no. Estamos juntos y bien. Es mentira lo que se dijo, no sé de dónde pudo haber salido". Su esposa, además, dijo en díalogo con Laura Ubfal: "Este fin de semana me fui con mi hija y mi mamá a Costa del Este, hasta subí fotos y videos a mis redes. Sebastián se quedó en Buenos Aires porque tenía que trabajar y, además, iba a llevar a Fede a ver a Duki, que tocaba, y lo venían planeando hace mucho".