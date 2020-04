En el marco de la causa penal que se abrió en su contra luego de violar la cuarentena obligatoria, Sebastián Ortega y Gastón Gaudio serán citados a prestar declaración indagatoria. El productor y el ex tenista fueron descubiertos por efectivos policiales cuando caminaban por el barrio de Recoleta y al no poder justificar la permanencia fuera de sus hogares se les labró un acta. Sin embargo, la situación no terminó allí, ya que se les abrió un proceso penal.

La causa recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral, quien los citará una vez que se levante la feria judicial que rige actualmente por la situación sanitaria. También interviene el fiscal Guillermo Marijuan.

Según el reporte, un policía se encontró con el ex tenista y el productor durante su recorrido habitual de vigilancia y los detuvo para pedir las explicaciones sobre su circulación. El romper el aislamiento social preventivo y obligatorio está penado por el código 205 del Código Penal y establece "prisión de seis meses a dos años" para los infractores.

El oficial les labró el acta correspondiente por el incumplimiento a la normativa, pero horas más tarde el capitán del equipo argentino en la Copa Davis desmintió lo ocurrido y explicó: "Son todas pavadas. Estaba abajo de mi casa yendo al supermercado chino de la esquina, pero ni siquiera pude caminar media cuadra y me paró el policía, que me hizo meter en la casa".

Luego trascendió que Ortega y el deportista son vecinos, viven en el mismo barrio de la Ciudad de Buenos Aires a unos pocos metros de distancia entre sus departamentos.