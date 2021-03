@VivianaRomano

Siempre mantuvo bajo perfil. Sin embargo, cuando DiarioShow.com lo invita para hablar del cumpleaños de su padre, Sebastián Ortega se muestra amable, agradecido y elogia a los directivos de la empresa: "Raúl y Alejandro Olmos siempre me trataron muy bien, al igual que toda la familia que conforma el grupo".

El creador de la productora Underground contó que celebran hoy el cumpleaños 80 de Palito Ortega con una reunión. "Privado e íntimo. Nos juntamos en la casa de papá y siempre hacemos un asado. La idea es que lo haga yo, pero no estoy seguro de que él me deje porque le encanta encender el fuego y comprar la carne. Otros años hicimos reuniones más numerosas en la casa de Luján, Miami o Pilar", detalló.

.

Cuando le preguntamos si Ramón lo ayudó económicamente en sus inicios profesionales, señaló: "Estudié Administración de Empresas, abrí la productora y el teléfono no sonaba y me alentó de la siguiente manera: 'Andá todos los días porque estoy seguro de que más adelante vas a necesitar una persona que tome todos los llamados'. Desde los 24 años no le pido nada, cuando vendí mi primer programa nunca le pedí una mano".

Palito y Sebastián Ortega.

- ¿Cómo es Palito abuelo?

- Se muere de amor por sus nietos, es sensible, protector y divertido. Papá siempre tiene una guitarra cerca, como mínimo a dos metros, o la guitarra lo sigue a él. Ama el contacto con el público, la conexión entre un artista popular con la gente es muy fuerte. La proyección que tuvo en su vida es un ejemplo de que sí se puede. El sacrificio, el deseo y el poder de la convicción logran mucho, y papá lo consiguió.

Por V.R.