A fines de agosto y en plena cuarentena por coronavirus, luego de suspender las grabaciones de "Separadas", Sebastián Estevanez sufrió un terrible accidente doméstico con la explosión de un bidón de alcohol que le quemó toda la cara y otras partes del cuerpo.

El actor tuvo una lenta pero exitosa recuperación de sus quemaduras, y tras seis meses del incidente volvió a mostrarse en televisión y recordó lo ocurrido. "Dentro de todo la saqué barata. Me podría haber quedado ciego, podría haber muerto", reflexionó en "Intrusos".

.

"Me quemé y tenía en carne viva la cara, la oreja, la mano, el cuello. Pensé que me moría, en el momento es un dolor... además la quemadura te duele durante dos meses", contó acerca de lo ocurrido.

Según el relato de la artista, al momento del accidente estaba intentando prender la chimenea del living de su casa con madera de quebracho, pero al estar un poco húmeda, el fuego se apagaba constantemente. Fue cuando se le ocurrió recurrir al alcohol, pero al tirar un chorro, ocasionó la explosión.

Sebastián Estevanez también mostró fotos de sus heridas.

Estevanez detalló: "Estaba haciendo un fueguito con quebracho que estaba medio húmedo, no podía prenderlo, se me apagó dos o tres veces. Y tenía un bidoncito de alcohol en casa por la mitad, le eché un poco y no pensé que estaba prendida la llama. Explotó y me vino todo el fuego en la cara. Se me prendió fuego, la ropa, el pelo, la cara, la mano".

En ese momento, su pareja, Ivana, y su hija Francesca estaban en la planta alta de la casa y al escuchar el estruendo "como una bomba" bajaron y encontraron el living en llamas. Por suerte pudieron apagar el fuego con una manguera mientras el actor se dirigió al baño a untarse una crema para quemaduras.

"Cuando las chicas me vieron casi se desmayan porque era un monstruo. No sabían que había pasado pero cuando salgo del baño yo era un desastre", contó. "Después vino una ambulancia y yo les pedí a los médicos que me pusieran todo lo que tenían porque no daba más del dolor. Me inyectaron analgésico, corticoides y algo para calmarme porque no podía parar de caminar del dolor. Sentía que me moría", reveló.