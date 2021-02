Mucho se hablado el año pasado sobre "Maradona: Sueño bendito", la serie biográfica sobre la vida y obra de Diego Maradona. Una producción que podría estrenar su primera temporada este año en Amazon Prime, pero que ya dio mucho que hablar por las polémicas en torno a lo que se cuenta sobre la familia del Diez.

En ese sentido, se supo que Claudia Villafañe sería la gran damnificada ya que en la ficción no queda muy bien parada luego de trascender algunos de los guiones de la serie. La empresaria no tardó en tomar acciones legales para frenar su estreno y por el momento no se sabe mucho cómo se encuentra el caso en la Justicia.

.

Lo cierto es que, más allá de los escándalos relacionados al astro del fútbol, ya se estaría pensando en producir una serie sobre la campeona de la primera edición de "MasterChef Celebrity". Al parecer, la historia de la madre de Dalma y Gianinna Maradona sería trasladada a la pantalla chica.

La persona responsable de develar esta información fue su hija mayor. En las últimas horas, la actriz respondió una gran cantidad de preguntas que le hicieron sus seguidores de Instagram y allí sorprendió al referirse a "La Tata".

Se rumorea que la serie de Diego Maradona podría estrenarse en marzo o abril de este año.

"¿Algún sueño por cumplir?", le consultó un usuario. "Que mi hija sea feliz siempre. Hacer de mi mamá en su serie", respondió convencida. Si bien no brindó detalles sobre la existencia de una propuesta concreta, la mamá de Roma abrió la puerta a una posibilidad que podría no estar muy lejos de cumplirse.

En consonancia con las ficciones, Dalma también se refirió a la polémica serie sobre su padre. Al respecto, declaró lapidaria: "Opino que es una verguenza que mi papá jamás haya hablado con nadie para que sacaran testimonios de él. Y que la gente contratada para contar la historia (me da asco) no tiene idea de nada sobre la vida real de mi papá".