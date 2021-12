Aunque se mostró confiado en el video que difundió la semana pasada, un día antes de su indagatoria en el marco de la causa por abuso sexual que pesa en su contra y en la que no declaró, Fabián Gianola está más complicado, al menos en lo mediático. El lunes, la ex "Gran Hermano" Griselda Sánchez relató: "Era muy asqueroso. Cuando me saludaba, casi me besaba la comisura de los labios, y si le decías algo te hacía quedar como que vos lo estabas imaginando". De esta forma, la actriz aseguró que fue acosada por el actor durante el programa "No Es Tan Tarde", que se emite en las madrugadas de Telefé.

"Tenía la mano loca, te tocaba el cu... sin querer. Me llamaba para pasar un texto y siempre estaba en bóxer, con las piernas abiertas", narró Sánchez, quien recordó que "la pesadilla" de compartir escenas con el actor implicó que llegara al estudio sobre la hora a propósito, como para interactuar lo menos posible con él. "Yo tenía 22 años y él era la estrella del programa. Pasé de la admiración a la repulsión", reveló.

Su testimonio se suma a las denuncias judiciales de la actriz Fernanda Meneses y la locutora Viviana Aguirre, quienes son las que llevaron finalmente a Gianola a la Justicia. Pero ayer sucedió algo más: otra artista de renombre, Andrea Ghidone, admitió que esos "hábitos" del actor eran moneda corriente.

La cantante, que hoy está abocada al tango, recordó que en 2013 trabajó junto a Gianola en la obra de teatro "Sé infiel y no mires con quién". Allí también estaban Celina Rucci y Dallys Ferreira, que hablaron bastante mal de Fabián al finalizar ese espectáculo.

La obra que compartieron.

De esa experiencia, Ghidone señaló en diálogo con "A la tarde": "En su momento no hice ninguna denuncia porque tuvimos que naturalizar la situación, yo y todas las mujeres del elenco. Pero en su momento yo lo hablé. Lo tuvimos que soportar todas porque él era cabeza de compañía. No lo denuncié y no puedo cambiar eso, quizá tendría que haberlo hecho de otra manera".

En el estudio estaba Aguirre al borde del llanto, porque dijo estar "emocionada" de ver que su denuncia impulsó a otras mujeres a contar su verdad. Ghidone le habló a ella: "Quiero que se defina esto, las cosas están cambiando, no es fácil. En mí ya se cerraron, por salir a hablar no es algo que me guste demasiado". De todas formas, sus declaraciones suman en contra del actor, que sostiene tener pruebas de haber sido extorsionado por Aguirre y mantiene su postura de negar cualquier tipo de situación de abuso.