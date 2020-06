Conmoción total en Estados Unidos tras la muerte de Jas Waters, la guionista de "This is Us". La triste noticia fue comunicada por el resto de los escritores de la serie a través de su cuenta oficial de Twitter.

"Toda la familia #ThisIsUs quedó devastada al enterarse del fallecimiento de Jas Waters. En nuestro tiempo juntos, Jas dejó su huella en nosotros y en TODO el espectáculo. Ella era una narradora brillante y una fuerza de la naturaleza. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos. Ella era una de nosotras. Q.E.P.D", escribieron con profundo dolor.

Jas Waters fue guonista de "This is Us".

El medio medio especializado Deadline informó que la oficina forense del condado de Los Ángeles reveló que, tras haber realizado la autopsia pertinente, se determinó que la causa de su fallecimiento, que ocurrió el pasado 9 de junio pero trascendió en las últimas horas, fue un suicidio.

A principios de mayo, la periodista había publicado mensajes en Twitter, en los que hablaba sobre su lucha con la ansiedad.

Entre los mensajes dedicados a Jas estuvo el de Dan Fogelman, creador de "This is Us", quien manifestó entre lágrimas: "Esta noticia me dejó sin aliento. Jas era absolutamente brillante y aún tenía muchas historias que contar. Dejó una marca indeleble en nuestro programa. Se me rompe el corazón al pensar en sus seres queridos. Descansa en paz @JasFly".