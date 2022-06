La llegada al país de Diego Maradona Jr. tenía varias razones. Si bien la principal era poder despedirse del cuerpo de su padre, la reunión con sus hermanos era importante en su recorrido y se revelaron detalles del encuentro.

Luis Ventura brindó información en "A La Tarde" cuando todavía la cita se estaba desarrollando, por lo que no apareció una foto hasta el momento. "Esto ocurrió en Beccar. Por primera vez, pasó lo que soñó en vida Diego Armando Maradona en vida de juntar a todos sus hijos. No sé si hay foto, pero están justamente para repartirse los bienes de Diego que estaban en Beccar”, explicó el ex panelista de "Intrusos".

El periodista mencionó que no faltó ninguno de los herederos del Diez. “Están Diego Junior, que llegó a la Argentina y era la pata que faltaba, Dalma Maradona, Gianinna Maradona, Jana Maradona y Dieguito Fernando Maradona que está representado por su mamá, Verónica Ojeda”, agregó.

Se estima que la reunión fue para realizar una división de cosas que tenía Diego Maradona. “En ese lugar están las bauleras y los containers con todas las pertenencias que quedan en la Argentina de Diego Maradona”, completó sobre el final del programa.

El anterior encuentro de los herederos de Diego Maradona.

Cabe recordar que hace algunos meses se realizó un encuentro entre Dalma, Gianinna y Dieguito Junior, además de la presencia de Claudia Villafañe y Verónica Ojeda. Esto ocurrio con el fin de mostrarse unidos ante los movimientos que tuvo la causa de la muerte del ex jugador.