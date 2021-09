Este domingo se define la gran final de " La Voz Argentina", el programa líder del rating de la televisión nacional. Entre los participantes del equipo de Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner y Mau y Ricky saldrá el ganador o ganadora de la competencia.

Luego de darlo todo arriba del escenario los cuatro finalistas, Luz Gaggi, Francisco Benítez, Nicolás Olmedo y Ezequiel Pedraza, fueron elegidos por el voto del público y este domingo se enfrentarán en una batalla final a partir de las 22 en vivo por Telefe.

.

Luz Gaggi

Las audiciones a ciegas de Luz Gaggi fue de las más emotivas al contar su historia de vida marcada por una epifisiólisis femoral que le impidió seguir su sueño de ser bailarina y por eso de casualidad se volcó hacia el canto y desarrolló un gran talento. La primera canción que interpretó la joven de 19 años oriunda de City Bell fue "One and Only" de Adele y no tardó en ser la favorita de las redes sociales. Como representante del equipo de los hermanos Mau y Ricky, la joven se consagró como la única finalista mujer y dejará todo para alzarse con el trofeo mayor.

Francisco Benítez

Como representante del team de La Sole, Francisco Benítez dejó una marca imborrable en el certamen no solo por su gran talento sino por su historia de superación personal. El artista de 22 años oriundo de Colonia Tirolesa, Córdoba, es tartamudo y contó que debió superar una depresión muy difícil. Su última performance fue con "Como la Cigarra" y pronto nacerá su primer hijo.

Nicolás Olmedo

Lali Espósito "robó" a Nicolás Olmedo en una de las instancias de la competencia del equipo de los hermanos Montaner y desde entonces se volvió su coach y lo catapultó directo a la final. Con gran expectativa, el artista de 24 años es profesor de inglés, toca la guitarra y el piano y es de Misiones. Su última interpretación fue "Feel" de Robbie Williams y alcanzó el 41,9 por ciento de los votos del público en la semifinal.

Ezequiel Pedraza

Uno de los rasgos más característicos de Ezequiel Pedraza es su sonrisa que luego de alcanzar el 34,8 por ciento de los votos del públicos en la semifinal volvió a brillar. Integrante del equipo de Ricardo Montaner luego de una divertida disputa de jurados con La Sole, el participante de Río Cuarto, Córdoba, de 26 años cautivó a todos al cantar en vivo "Dígale".