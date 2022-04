Luego del escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la China Suárez decidió lanzarse como cantante. A pesar de que la noticia la dio a conocer hace algunos días, se reveló cómo se llamará su primera canción. El single se estrenará el jueves 21 de abril y se llama "El juego del Amor".

En "Socios del espectáculo" anunciaron el nombre del tema, Mariana Brey se burló de la artista y dijo: "Encima usa la palabra juego… ¡qué atrevida!". Y agregó: "Está jugando con todos nosotros, con Wanda, Icardi".

.

La ex pareja de Benjamín Vicuña siempre hace oídos sordos a las críticas que recibe y sobre todo en este momento. Por eso, hace como si nada y sigue subiendo cosas a sus redes sociales. El jueves 14 de abril por la noche se filmó bailando su nueva canción, pero no adelantó nada de lo que se podrá escuchar.

"No les puedo poner el sonido. Pero no puedo más con está canción", escribió debajo del video. Sin embargo, el tema no fue escrito por ella, sino por Santiago Celli y que ella será la encargada de ponerle la voz y la interpretación.

La China Suárez grabando una canción años atrás.

Solo faltan unos días más para volver a escuchar a la China cantar luego de varios años alejada de la industria de la música.

¡Mirá el video de la China Suárez bailando su nueva canción!