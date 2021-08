Después de que se conociera que tanto Magalí Gil como Santiago Lara no son hijos de Diego Maradona tras una serie de reclamos por su paternidad y un estudio de ADN para confirmarlo, la hija mayor del ídolo del fútbol, Dalma, tuvo una filosa reacción con la noticia.

Ángel de Brito se refirió a la información que dio a conocer Carlos Monti en "Nosotros a la Mañana" y reveló lo que le dijo la hermana de Gianinna Maradona: “Hoy se conoció lo de Santiago Lara y Dalma me dice ‘¿Otro más que no es? No tengo idea, yo me ofrecí para hacerme el ADN con el que necesitara y nadie quiso’, porque había varios casos pendientes".

Además, el conductor de "Los Ángeles de la Mañana" aseguró que los Maradona sabían que Lara no era hijo del fallecido futbolista: “‘Igual este caso ya lo sabíamos en la familia porque el papá biológico de Santiago Lara había hablado con nuestra familia para decir que todo esto era una mentira’. El chico obviamente buscaba su verdad, pero bueno, se descarta así otro de los posibles herederos”.