Luisa Albinoni, Joaquín Levinton, Tití Fernández, la Tigresa Acuña, Paulo Kablan, Tomás Fonzi y Gastón Soffriti compitieron en una nueva gala de eliminación en " MasterChef Celebrity 3" en la que debieron preparar, en setenta minutos, una réplica exacta de la torta Selva Negra.

Mientras que algunos luchaban para que no se les cortara la crema, otros batallaban para que la torta les quedara ordenada y prolija, Luisa Albinoni protagonizó un divertido ida y vuelta con el conductor del programa, Santiago del Moro.

.

Todo comenzó cuando el presentador se pasó por la estación de la exitosa actriz y expresó: “Yo te quiero decir algo porque creo que te saqué la ficha”. Sin pensar mucho, Albinoni se mostró curiosa. “¿Qué, amor?”. Entonces, Del Moro reveló su teoría: “A vos te gusta alguien de acá”, a lo que la intéprete se rio y respondió: “Puede ser, no me empieces a buscar”.

Sin tapujos, Santiago se acercó a Luisa y le susurró en el oído: “A vos te gusta un poco el Tano (Donato De Santis) me parece”. Entre risas, Albinoni lanzó divertida: “La sangre tira”. El conductor se mostró orgulloso de tener la razón: “¿Viste? Me di cuenta el otro día que te encantaba el Tano. Lo mirás y se te cae la baba. Te dejo con esa, seguí”. La actriz cerró: “¡Qué mujer! El zorro pierde el pelo, pero no las mañas”-

¡Mirá el gracioso ida y vuelta entre Luisa Albinoni y Santiago del Moro!