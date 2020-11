La muerte de Diego Maradona dejó un inmenso dolor en su familia y en sus fanáticos. Sin embargo, en las últimas horas sorprendió el pedido de exhumación del cuerpo del "Diez" por parte de los abogados de Santiago Lara, el joven de La Plata que podria ser hijo del ex futbolista.

Los letrados José Nuñez y Benitez se comunicaron con "Confrontados" y expresaron: "Nosotros estuvimos analizando y no tiene nada que ver con una cuestión personal. Acá hay un chico que se queda colgado sin saber quién es".

Aunque no todo quedó ahí porque este sábado en "Suelta la Sopa", ciclo de Telemundo, el periodista Alex Rodríguez entrevistó a Santiago y asu abogado, José Núñez: “Nosotros estamos pidiendo que se exhumen los restos del señor Diego Armando Maradona a fin de que sea trasladado a la morgue judicial para su conservación”.

Además contó cuándo tendría una respuesta para saber si esto se llavará a cabo o no: “Mañana tendríamos que tener el dictamen de la Jueza porque pedimos habilitación de día y hora”.

Luego el joven, que hace un tiempo apareció en los medios para pedirle al ídolo una prueba de ADN, expresó conmovido por su historia: “Me criaron como una familia normal, yo creyendo que era Santiago Lara, hasta los 13 años que un día subí una foto a Facebook y en la revista Caras aparece mi cara con la frase ‘Santiago Lara, el supuesto hijo platense de Diego Armando Maradona’”.

“Mi madre en los últimos días de su muerte, que se tenía que sacar el respirador para hablar, frente a un grupo de abogados dijo que yo era el hijo de Diego”, agregó a corazón abierto sobre su dura historia.

Por último reveló sobre su deseo: "Más que nada, yo quiero saber quién soy, no me importan las pretensiones económicas. ¿Si creo que esto va a traer repercusiones? La verdad que sí, pero si no ¿quién me va a dar el ADN?”.