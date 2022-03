Como hace tres temporadas, Santiago del Moro es el conductor de " MasterChef Celebrity 3". Él conversa con los participantes y les hace preguntas acerca de su vida y las recetas que están llevando a cabo. En está ocasión, incomodó a Denise Dumas con una de sus interrogantes.

El presentador del reality le pregunta: "¿Por qué siempre te tirás a menos?". Frente a esto, la conductora se sorprende con lo que le dijo del Moro y decidió responderle. "Ay, ¿por qué me decís así?", comenzó diciendo la esposa de Campi.

Santiago nota que la rubia se incomodó con su pregunta y trata de sacarla de esa zona y explica el por qué de su duda: "Presentás platos buenos y decis 'no, me salió mal'. ¿Por qué siempre pensas que lo tuyo vale menos?". La conductora no podía creer lo que estaba escuchando en el momento de tensión que estaba atravesando.

Para romper un poco con la tensión decidió hacer un chiste y dijo: "No es el momento de hacer terapia Santiago" y explicó que siente inseguridad con lo que hace, además de una autoexigencia. Por esa razón, nunca está conforme con sus platos.

Denise Dumas participando en " MasterChef Celebrity 3".

A pesar del tenso cruce que vivieron, la modelo y el conductor terminaron en una buena relación y está todo aclarado entre los dos.

