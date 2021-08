Santiago Borda, el participante de " La Voz Argentina" que cautivó a Lali Espósito en las audiciones a ciegas y que luego la rompió en la primera batalla, sufrió un terrible ataque por parte de su pareja.

El joven de 19 años sufrió violencia doméstica por parte de su novio y tuvo que ser internado en un hospital de Concordia, Entre Ríos con cortes y contusiones. "Esto es un contexto de violencia en el que hubo lesiones leves y todavía no tenemos carátula porque esto es muy reciente", reveló su abogada en "Intrusos" y detalló que él al principio no quería hacer la denuncia: "Él no está censurado por la producción de Telefe, por el contrario, está muy contenido. Esto fue una decisión personal, quiero aclarar eso, típico de una situación de violencia en la que la víctima se siente culpable".

“No quería realizar la denuncia correspondiente, pero trabajando en conjunto con su familia y la producción, que lo contuvo desde el principio, logramos que él hoy pueda expresar y contar ante las autoridades qué fue lo que sucedió”, cerró la abogada sobre la denuncia de Santiago Borda.

.

Luego de varios días de silencio el joven cantante rompió el silencio y envió un mensaje a través de sus historias de Instagram para llevar tranquilidad a sus seguidores. "¡Hola! Estoy bien. Gracias por estar enviándome tanto cariño y fuerzas. Mil gracias. A pesar de la tristeza, la vida con la música es siempre una opción maravillosa", escribió.

Santiago Borda en " La Voz Argentina":