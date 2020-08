Un tenso cruce se produjo este viernes por la tarde entre Andrea Politti y Santiago Artemis en "Corte y Confección". El hecho ocurrió cuando el diseñador de modas insultó a la conductora y ésta no se lo dejó pasar.

"Bueno, no nos interesa. ¡Vamooooos!", bromeó la presentadora antes de que el modisto comenzará a contarle una historia mientras le daba una devolución a un participante. Por lo que Artemis disparó: "Quería dar una data. ¡Qué forr...!".

.

"Eeeeeee. No diga eso", manifestó Politti mientras se lamentaba con su cabeza. Una vez terminada la devolución del jurado de 28 años, la también actriz declaró: "Qué mal se porta Santiago. Usted sabe que cada vez que abre la boca nos mete en un lío, ¿no?".

"Si tenés que pedir disculpas pedilas porque sino después se arma un lío terrible en las redes", le reprochó la conductora. Por lo que Artemis sostuvo: "No, cero. Sorry. I would never (Perdón, nunca lo haría)".

.

"Es muy difícil estar en televisión y cada palabra tiene que ser cuidada. Entonces uno puede decir algo en joda, pero en cámara hay que cuidarse. Uno se puede equivocar. Pero ya que muchas veces te critican, decí algo que no lo decís con mala intención", le explicó la presentadora en tono firme.

Incómodo por la situación, Artemis finalizó con una sonrisa en su rostro y dijo: "Jamás, nunca con mala intención. Sorry (Perdón)".