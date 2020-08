En la última emisión de "Corte y confección" se planteó un particular desafío donde los participantes debieron inspirarse en Xuxa para diseñar sus prendas. Santiago Artemis, fanático de la reina de los bajitos y miembro del jurado, se refirió a su ídola con una desafortunada frase que generó polémica.

"El mensaje que daba era para chicos discapacitados, gente normal, de todo", lanzó el diseñador y despertó ciento de críticas por referirse de forma despectiva a las personas con discapacidad.

.

En ese sentido, el modisto continuó: "No había problemas con nada, igualdad absoluta, gay, no gay". Con la intención de esquivar el comentario de Artemis, la conductora del ciclo, Andrea Polliti, agregó: "Tenía todo ese mensaje tan positivo de que si querés, podés". Mientras que el diseñador cerró convencido: "Ella tenía su frase: 'Querer, poder y conseguir', era como un lema".

Luego de las palabras de Artemis, en el ciclo se transmitió el encuentro del diseñador con Xuxa en Brasil el año pasado, cuando visitó el hogar de la artista y le llevó un vestido para una producción de fotos. Aquel recuerdo forma parte de la docuserie "No hay tiempo para la vergüenza", una producción original de Netflix que muestra la intimidad de Artemis.

Recordemos que ésta no es la primera vez que Artemis queda en el ojo del huracán por sus declaraciones. El año pasado, el colectivo LGBTIQ+ cuestionó una frase transfóbica que se pudo ver en uno de los episodios de su serie. "Me llego a caer en tacos y soy un trava de Once", disparó el diseñador de 28 años. El comentario fue ampliamente criticado, lo que llevó a que tenga que salir a pedir disculpas por sus lamentables dichos.

.

Semanas atrás, también fue acusado de gordofóbico a partir de una conversación que mantuvo con Lizardo Ponce en un vivo de Instagram, allí lanzó la frase "la gorda esa" para referirse a Jimena Barón. En esa misma charla, sostuvo: "Que no se venga a hacer la flaca".

Sin embargo, Ponce le pidió que se disculpara por lo que dijo, ante lo que Artemis intentó retrucar: "Bueno, pero es lo que vos pensabas, tampoco nos hagamos la víctima". Mientras que el influencer cordobés insistió en su postura. Para poner paños fríos sobre el asuntó Artemis cerró: "A veces, en el fervor del momento y de querer divertirlos a ustedes, podemos decir algo que no suene bien, pero no es con la intención de herir a nadie".