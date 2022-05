Santi Maratea es uno de los influencer más reconocidos y queridos por los usuarios de las redes sociales. Las nobles causas que llevó a cabo, como fue la recolección por los incendios de Corrientes, potenció su imagen y lo hizo llegar a un nuevo público que antes no lo conocía.

Por ese motivo, algunos de sus nuevos seguidores todavía desconocen algunas características del instagramer y, en ese sentido, Maratea elevó su voz para dejar en claro un tema delicado para él: su vida amorosa.

Todo comenzó cuando algunos portales cuestionaron si él estaba de novio. Al respecto, Santiago alertó en un video: "Les pido que estén despiertos chicos. Si ven una noticia que dice que Santi Maratea confirmó que está de novio, fake news. Eso nunca pasará. Como dice Bad Bunny, si comparto la location ya no es un secret spot".

"No arranquen con la de 'Santi, por qué estás negado al amor' porque nunca dije eso, solo estoy hablando de un tema de la exposición. Me daría cringe el día de mañana ser de los famosos que se habla porque están de novios o no están de novios, con quiénes están o con quién cortaron. No quiero ser eso el día de mañana, quiero ser el presidente de la ONG más grande que Google", sostuvo con su característico humor.

Para cerrar, se refirió a uno de los conductores que admira: "Aparte tengo como referente en esto de la exposición a Mario Pergolini, nadie sabe nada de su intimidad, alto crack".

¡Mirá el video en el que Santi Maratea habla sobre su vida privada!