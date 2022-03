Santi Maratea dedica gran parte de su tiempo a llevar a cabo acciones benéficas que emocionan a todos en el país y en distintas partes del globo, ya sea recaudar dinero para ayudar a la pequeña Emmita con el medicamento más caro del mundo, salvar a la elefanta Tamy o para auxiliar a los damnificados por los incendios en la provincia de Corrientes.

Sin embargo, el instagrammer de 29 años tiene sus propios proyectos y deseos por fuera de la beneficiencia y sorprendió a todos al revelarlos en su visita a "La Noche de la V": "De chico tengo algo con la adopción, me interesa, lo tengo que hacer, y algún día haré".

Entonces, Maratea explicó en qué se basa su aspiración de adoptar: "Pero no es tanto que quiera ser padre, sino que lo veo más por el lado de poder ayudar a un pibito que ya nació y que necesita ayuda de un adulto".

.

Y cerró reflexivo: "Supongo que por ese lado (de adopotar un chico), de suceder algo así terminaría, no obviamente en un lugar paternal. Porque no es que lo que esté buscando sea arma una familia. No todavía. No sé, voy creciendo…".

