El femicidio de Úrsula Bahillo conmoció al país esta semana y distintas figuras de la farándula argentina se manifestaron sobre el caso en las redes sociales. Ya sea para pedir justicia, hablar de sus experiencias con la violencia de género o repudiar el accionar de la Justicia.

A tono con la problemática, Sandra Villarriel estuvo en "El Run Run del Espectáculo" por la pantalla de Crónica HD y allí habló de la violencia de género en primera persona. "En su momento, babía muchas personas que pensaban que lo hacía por prensa, no era así. Después de tantas contrariedades dejé de hacer campañas y me volqué a las redes sociales", comenzó a decir refiriendose a las campañas de concientización que realizó en televisión cuando contó por primera vez su historia.

Consultada sobre el origen de la violencia que ejercía su ex pareja sobre ella, la actriz explicó: "Analizando la situación, el miedo a que yo lo descubriera es donde arrancaba la agresividad, a veces verbal y otras veces física. Me pegaba en lugares que no me dejaba marcas y me decía 'ahora andá a denunciarme'".

.

Luego de salir de esa tormentosa relación y sanar sus heridas, la vedette que brilló en los 80 y 90 habló de su experiencia acompañado otros casos de violencia. "Muchas mujeres fueron salvadas por sus hijos, donde el agresor tocó a sus hijos es donde hacen el clic. Yo tenía dos talones de Aquiles, a mi hijo y mi rostro porque trabajada con mi imagen. No sabia por dónde podía venir la agresión. Cuando amenazó a mi hijo hice el clic", reveló convencida.

"Hubo un cambio en cuanto a la ley, lo que pasa que si no se aplica estamos en la misma. Empezamos con las marchas y cambiamos la ley, pero no bajaron los índices de mortalidad de las mujeres", criticó sobre los avances en la materia.

Por último, le habló a aquellas mujeres que estén pasando por una situación de violencia y aseguró: "Estuve seis años en pareja, fui golpeada y violada con un arma en la cabeza. Pero se puede salir de eso. Hoy estoy integra y te lo garantizo yo, se puede salir. Corten esa relación violenta, vayan a terapia urgente. Quieren llenar un vacio que nadie más que ustedes pueden hacerlo", cerró.