Luego del polémico comentario de Flavio Mendoza hacia Carmen Barbieri, a quien trató de "hipocondríaca", la humorista analiza llevarlo a la Justicia por sus dichos. Sin embargo, el director teatral plantó bandera blanca y le dedicó unas cálidas palabras en las redes: "Mejorate pronto".

Por su parte, la capocómica permanece internada con coronavirus y acompañada por su hijo Fede Bal, por supuesto a la distancia como medida de prevención. Este sábado, "El run run del espectáculo" se comunicó con Sandra Domínguez, íntima amiga de Carmen, para saber más sobre su salud. "Tiene días y días. Hoy está con oxigeno y ayer tuvo un día tranquilo de fiebre, pero hoy le subió a 38 casi 39", comenzó la actriz en el ciclo de Crónica HD.

Además reveló preocupada: “Tiene neumonía bilateral”. Luego, Sandra detalló: “Estábamos contentos porque no tenía fiebre y el doctor le había dicho que, si en tres días no presentaba fiebre, le daba el alta”.

En cuanto a cómo se encuentra la humorista, contó: “La complicación es física y de cansancio, agotamiento y soledad". Y agregó angustiada: "Yo la vi ayer a través de un vidrio. Nosotros vamos naturalizando la pandemia, pero estar abrazando a una amiga a través de un vidrio no es normal. Ella va a salir adelante”.

Sobre cómo es el contato vía mensajes que mantiene con su colega, explicó: "Hablo todos los días, ella siempre me escribe. Yo le digo 'No me mandes audios, guarda oxígeno'".

Por otro lado, Domínguez se refirió al enojo de Carmen con Flavio Mendoza, con quien trabaja en la obra "Un estreno o un velorio": "Ella tiene amigos que viven en Carlos Paz y vieron ‘Intrusos’ donde Flavio decía que ella era hipocondríaca. Ese día que ella se entera la estaban evaluando para pasarla a terapia. Entonces se deprimió y se angustió mucho. Le dolió porque es su compañero de trabajo y quien la contrató”.

Por último, la mejor amiga de Barbieri aclaró: "Ella no provocó la situación, fue a trabajar y se contagió. Parecería que sí (se contagió) cuando se relacionó con Sol Pérez porque fue el caso positivo directo. Esto no es culpa de nadie".

Además, el ciclo de Fernando Piaggio y Lío Pecoraro obtuvo un mensaje de Carmen Barbieri en el que decía lo siguiente: “Yo antes de este contagio, me hice dos hisopados antes de entrar al teatro y me hice otros dos antes de ‘MasterChef Celebrity’ que dieron todos negativos. Yo me cuido y me cuidé todo el tiempo".