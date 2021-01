Luego de que Fede Bal le revelara a Marcelo Polino que su madre Carmen Barbieri ingresó en coma farmacológico, muchos famosos se mostraron preocupados por la salud de la capocómica. Tal es así que le dedicaron mensajes de aliento para que pronto se recupere.

Este sábado en diálogo con "El run run del espectáculo", ciclo que se emite en Crónica HD, Sandra Domínguez habló de su mejor amiga y el triste momento que están viviendo. “El único que tiene acceso a la información sobre el coma farmacológico es Federico. Él hizo un grupo de WhatApp porque somos muchos los amigos, algunos más cercanos y otros más o menos, para informarnos que entre las 12 y las 13 (lo sé porque ahí mi mente se paralizó) su mamá había entrado en coma farmacológico, que su estado no era el mejor y que por eso debieron intubarla”, contó la actriz.

Además contó que el coma farmacológico era algo que ya contemplaban: “Ayer (por este viernes 29 de enero), Carmen había empezado a saturar mejor el oxígeno en sangre… un poco mejor, no lo ideal. Si no mejoraba, este era el paso que seguía”. Y agregó: “Entonces la saturación que venía para bien, a la noche empezó a retroceder otra vez. Y para no correr ningún riesgo, se tomó esta decisión”.

Por otro lado, la artista relató: "Yo tuve un contacto reciente con ella, no puedo detallar cómo. Ella estaba fuerte y luchando. Yo sé que esta frase que les estoy contando hace que todas las fuerzas que unamos en la oración se unan a la fuerza de Carmen. Ella no estaba débil de ánimo ayer, estaba luchando. Quizás su cuerpo no le respondía, sus pulmones no le respondían, pero estaba luchando y sabía que dar este paso (pasar a terapia intensiva) iba a ser para bien".

Por último y con inmenso dolor, Sandra pidió que recen por su amiga: "A todos les pido que recen. Es importante la oración y les pido energías positivas para ella".