Samanta Casais se hizo popular por su participación en " Bake Off" y por el terrible desenlace que tuvo, ya que, tras ganar el reality, se supo que mintió en su currículum y por haber tenido entrenamiento profesional debió devolver el premio. Ahora, reapareció en una entrevista en la que habló de su enojo porque la comparan con Sofía Pachano participante de " MasterChef Celebrity".

Todo comenzó cuando Sofía, que desde el primer programa demostró gran habilidad para la cocina, el miércoles hizo una berenjena asada con puré de lentejas turcas, lo que causó, entre sus compañeros y en redes sociales, gran repercusión por la complejidad que presentaba su plato.

Rápidamente muchos recordaron que la actriz hizo varios cursos de cocina y hasta tuvo un programa en "Tastemade", por lo que la audiencia entiende de que está sobrecalificada para participar de la competencia. Y el nombre que se viralizó fue el de Samanta Casais, con quien fue comparada Pachano porque la pastelera también había hecho cursos profesionales.

En una entrevista en "Confrontados", Samanta habló sobre los sentimientos que le produjo la comparación: "No tengo Twitter pero te enterás de todo. Vi que están haciendo apología de mi nombre... Me reía de todos los memes que reaparecieron. Después de tres meses, ya está... Hoy soy otra persona. Haters va a haber siempre y hay que superarlo. No podés controlar a todo el mundo de lo que dice”.

.

Aunque reconoció que sufrió mucho por las acusaciones y burlas, Casais dice que logró sanar sus heridas: "Cuando tus compañeros te señalan no te sentís bien pero el paso del tiempo hace que se curen las heridas. La vida sigue y uno tiene que seguir. El programa me ayudó un montón y es lo que aprovecho, el momento”.

¡Mirá sus declaraciones!