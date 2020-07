Samanta Casais llegó a la final de " Bake Off" por su gran desempeño y talento en la pastelería, sin embargo, omitió que trabajó en la cocina de "Café San Juan" y hasta participó en un ciclo televisivo en el que realizaba un rogel, acciones que incumplen con el reglamento del reality.

Pero los usuarios de las redes sociales hicieron justicia por mano propia y gracias a sus denuncias fue descalificada del ciclo conducido por Paula Chaves, justo el mismo día en el que se consagró como ganadora del certamen que se grabó en 2019 y se emitió este año. Por tal motivo, la productora tomó cartas en el asunto y volvió a grabar la final en la que le quitaron su trofeo y declararon a Damián Pier como el gran pastelero.

Tras el escándalo, Samanta brindó un movil con "Cortá por Lozano" y se refirió a lo sucedido. "No mentí, cometí un error. Un malinterpretación del formulario, tal vez hubiera estado bueno preguntar antes de completarlo", sostuvo.

.

"Soy una persona transparente y no siento que tengo nada que esconder. Me llevó un montón de enseñanzas del jurado y de esta experiencia maravillosa. Y haber dejado en claro y que se haya comprobado que no soy pastelera profesional, que no estudié", aseguró.

"Omití información porque no me pareció trascendente. Estaba pensando que lo que se me preguntaba era sobre pastelería y respondí de esa manera", agregó convencida. Y continuó: "Tuvimos un pequeño emprendimiento familiar y duró un año. Vendíamos viandas, milanesas y empanadas para poder sobrevivir. A la par hacía cosas contables con mi prima. Rebuscándonos porque no estábamos en una buena posición económica. Y obviamente, algunas cosas dulces se vendían para poder afrontar la situación económica del momento".

Por último advirtió que nunca trabajó en una pastelería ni tampoco fue la "mano derecha" de Osvaldo Gross: "Duró un año, nos fundimos y tuvimos que vender la maquinaria. Fue triste, pero eso no me hace profesional ni mucho menos. Nunca estudié, siempre fue mi pasión la pastelería".