Samanta Casais fue una de las figuras más controversiales de 2020 luego de que fuera descalificada de la final de " Bake Off" tras ser consagrada ganadora. Se descubrió que no era amateur y había trabajado en "Café San Juan".

La polémica que protagonizó se convirtió en foco en las redes sociales y la cocinera fue duramente atacada y cuestionada por miles de usuarios. Tal es así que su sufrimiento debió tratarlo con ayuda profesional.

"No se lo deseo a nadie. Yo me sentía que estaba en paredón adonde venía toda la gente a matarme. Me sentía atrapada en un lugar en el que no podía salir y realmente no quería existir más", declaró la pastelera, quien se encuentra embarazada de su primer hijo, en el ciclo de Tomás Dente, "Vino para vos".

Tras ser coronada como la ganadora de " Bake Off", la producción debió realizar nuevamente la final y sacarle su premio.

A su vez, contó que su ex pareja fue de suma importancia para iniciar un nuevo camino. "Lo que le dije a Juan, mi pareja que en ese momento, fue: ‘Yo no quiero vivir más. No quiero más, porque eran muy duros. Era realmente muy triste abrir tu teléfono y que todo el mundo te insultara, a tu familia, te deseara la muerte y yo decía ¿para qué? Yo quiero cocinar nada mas", indicó.

"Todo era muy violento y no lo podía soportar. Ese mismo día, Juan me sacó el teléfono y me dijo: ‘no ves más la tele, no ves mas el teléfono, vamos a llamar a un psiquiatra’. Y ahí empezó mi tratamiento con el psiquiatra porque no podía dormir", relató Casias. Y cerró: "Aprendí que no hay que dejarse llevar por lo que dice el resto y ser siempre uno mismo".