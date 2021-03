Luego del furioso descargo que Claudia Villafañe realizó en "Polémica en el Bar", trascendió que meses antes de que muera Diego Maradona, ambos entablaron una conversación en la que hubo un pacto secreto.

"Hay un capítulo que nadie conoce y es el pacto secreto entre Claudia y Diego días antes de su muerte. Habla de un pacto de amor, así como lo escuchás. Diego puede estar enojado con vos, pero si te podía dar una mano lo hacía. Un tipo con códigos, a pesar de que hemos escuchado barbaridades de un lado y del otro”, contó Lucas Bertero en "Nosotros a la mañana".

Acto seguido, el periodista explicó: “Cuando se sabe que Claudia va a formar parte de MasterChef, ella llama directamente a Diego y le cuenta ‘enterate por mí, voy a estar en este programa, lo quiero hacer, no se habla de la vida privada, por eso lo acepté; te pido por favor que no me hagas carpetazos, no me salgas a matar, a exponer porque yo no voy a salir a responder y necesito estar tranquila, lo quiero vivir con alegría’. Eso le pide Claudia a Diego por teléfono”.

En cuanto a la reacción de Maradona al enterarse que Claudia había aceptado participar en el reality, el panelista reveló: “En ese momento, investigando, yo sabía que los abogados de Maradona tenían pensado tirar algunas cositas. ¿Qué hizo Diego? Dijo ‘frenen todo, a Claudia no la tocan porque va a estar en MasterChef y hasta que no termine frenen todo, esto no sigue’”.

En ese momento, el resto del panel se quedaron sorprendidos por la información. Sin embargo, el conductor Pollo Álvarez comentó: “Después de que Claudia contara que hablaba a menudo con él, no me suena raro. Ellos hicieron toda su vida juntos”.

Por su parte, Lucas cerró: “La prueba está en que durante MasterChef nadie salió a matarla a Claudia. La pelea era más de Luis Ventura con Dalma y Gianinna. Pero a ella nadie la mató”.

