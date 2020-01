"Flavio Mendoza compró un nene", fueron las desafortunadas declaraciones de Antonio Gasalla contra el coreógrafo haciendo referencia a la subrogación de vientre en Estados Unidos para cumplir su deseo de ser padre.

Lejos de retractarse, Gasalla sostuvo su polémico pensamiento y bromeó con eso en la obra de teatro que realiza junto a Marcelo Polino, en Mar del Plata. "'Viste que ahora se van a Norteamérica a comprar hijos rubios y de ojos celestes'", asegura el artista en el espectáculo.

A raíz de sus dichos, Luciana Salazar, quien también escogió el mismo método para ser mamá, expresó: "Sí, ya había pasado con el tema de Flavio, que yo salí a solidarizarme porque me sentí afectada de la misma manera que Flavio, porque que se lo haya dicho a él es igual a que me lo haya dicho a mí o a todos los que utilizamos el mismo método, Florencia de la Ve o Marley. Me parece de una ignorancia absoluta".

"Es fácil decir 'van a comprar hijos'. Entonces, ¿las personas que también hacen inseminación van a comprar hijos? Porque todo lo que sea poner algo de dinero para cumplir el deseo de ser padres es comprar un hijo. Hay muchísima ignorancia en este tema y me da bronca porque sé que se dijo con alevosía. Me parece que Polino no la pasó bien", continuó.

.

Además, manifestó en "Los Ángeles de la Mañana": "Yo tenía planeado ir a ver a Polino al teatro porque él es mi familia y esto hace que no quiera ir. Primero porque no estoy de acuerdo con lo que dijo Antonio y merecemos unas disculpas, pero dudo que Antonio lo haga. Me da mucha lástima ver a este Antonio, al cual yo conocí, admiraba y quería un montón, hasta a su asistente, Ricky, porque teníamos una relación espectacular".

Por último, la notera le recordó las agresiones que sufrió por parte de Gasalla y también como insultó a otros colegas. "Lo vi. Me parece horrible, espantoso, lo que le hizo a las mujeres, y como estoy en esto de cuidarnos entre nosotras, me parece que hay que ponerle un freno. Me da mucha lástima porque tenía muchas ganas de ir a verlos (al teatro)", concluyó lapidaria.