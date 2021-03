Esta semana, Fernando Burlando confirmó que Martín Redrado le iniciará acciones legales a Luciana Salazar por sus duras palabras en televisión y en las redes sociales. "Es por hostigamiento, daños y perjuicios", contó el abogado de la ex pareja de la modelo.

Todo comenzó cuando Luli vio una foto en Twitter de Martín junto a otra mujer en Estados Unidos y ella enfureció ya que asegura que estaban en pareja nuevamente. Sin embargo, el ex presidente del Banco Central lo negó como también su hijo.

Tras enterarse que Redrado la llevará a la Justicia, Luciana aseguró: "Sabe que si la hace, pierde. Todavía sigo esperando, no sé por qué tarda tanto. La verdad está de mi lado; las pruebas y testigos sobran".

Además, Salazar manifestó lapidaria: "Me olvidé de que también mandó amigos hablar. ¿A quién yo expuse de mi lado para que hablara? A nadie. Yo solita me defendí porque no necesito a nadie que me defienda. Lo de él es una actitud cobarde y de poco hombre".

Por último en diálogo con PrimiciasYa.com, se diferenció de su ex y arremetió: "De mi lado nadie salió hablar. Si lo hacen, lo harán en la Justicia y no en los medios".