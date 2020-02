En diciembre se estrenó " Desnudos" en el teatro Neptuno de Mar del Plata, la obra que protagoniza Brenda Gandini, Sabrina Rojas, Mercedes Scapola, Luciano Cáceres, Luciano Castro y Gonzalo Heredia. Sin embargo, se destaca que además de compañeros de elenco, hay dos parejas que disfrutan del romance desde hace varios años. Es el caso de Gandini-Heredia y Rojas-Castro.

Ambos matrimonios tiene muy buena química y así lo demuestran en cada aparición pública. No obstante, ahora decidieron ir por más ya que mantuvieron una conversación donde nació la propuesta de "intercambiar parejas".

"Nos pareció demencial, pero a la vez posible"

“Luciano y yo en la vida real somos muy amigos de Brenda y Gonzalo, y nos encontramos a comer a menudo en nuestras casas. Durante los ensayos con Brenda nos planteamos el tema. ‘¿Vos te imaginas un día, en un asado, de golpe nos desnudamos y me ves a mí manoseandome con Gonzalo?’, le dije. Nos pareció demencial, pero a la vez posible”, confesó Sabrina sobre cómo nació la idea.

A ella se sumó Brenda quien agregó más picante a la cuestión: “Yo no sé si tocaría al marido de una amiga”. Acto seguido, Rojas acotó: “Podría ser peligroso. Porque… ¿Mirá si descubro que tocando al marido de mi amiga me termina gustando?”.

En la misma línea, ambas afirmaron que no son celosas y que ven con natulidad que sus maridos se vecesn con otras mujeres en la ficción. “A mí me encanta ver cómo se abraza con Brenda y a él le pasa lo mismo cuando me ve a mí con Luciano (Cáceres). Es más, el otro día les envié unas fotos que les saqué desde bambalinas, donde Luciano (Castro) la agarra por atrás a Brenda y le besa el cuello, donde ambos están divinos”, contó la mujer de Castro.

Sabrina y Brenda, ¿abiertas a compartir sus maridos?

Por su parte, Gandini comentó: “Estoy muy acostumbrada a que Gonzalo se bese con otras actrices. Sin embargo, debo reconocer que en este caso, al ser todos amigos, en un principio fue raro”.

"Daba un poco de pudor, sí. Por eso nos costó bastante con Luciano establecer un vínculo de pareja en el escenario”, cerró sincera.