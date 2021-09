Meses atrás, Sabrina Rojas confirmó su separación con Luciano Castro con quien, tras varias idas y vueltas, estuvo once años y tuvo dos hijos. Ahora, la actriz rompió el silencio y habló de su vínculo amoroso con el Tucu López, con quien se la vio a los besos en pleno Palermo.

A pesar de que habían negado que estaban en una relación, la actriz y el locutor fueron vistos compartiendo una salida con amigas y se mostraron muy cariñosos mientras que caminaban abrazados.

La actriz y el bailarín se mostraron por primera vez públicamente.

En diálogo con la revista ¡Hola!, la intérprete contó que el vínculo que mantiene con el Tucu es casual: “Nos encontramos cuando se puede y la pasamos bien. No puedo decir más que eso. El tiempo dirá".

En ese sentido, Sabrina aseguró que tras su ruptura con Luciano Castro fijó un objetivo concreto: “Me propuse priorizarme. No quiero quedarme con la culpa de lo que no fue, voy a encenderme y a disfrutar”.

Sin embargo, Rojas fue contundente sobre la posibilidad de oficializar su romance con el bailarín de "Sex": “Me gusta estar en pareja, pero como lo hice toda mi vida, ahora creo que no podría volver a convivir con alguien".