Sabrina Rojas y Luciano Castro anunciaron su separación hace unos meses atrás. Luego de que hayan solucionado todos sus problemas maritales quedaron en una muy buena relación. Tal es así, que los dos ya volvieron a formar pareja y salen a comer los cuatro juntos.

La primera en anunciar que estaba saliendo con alguien fue la modelo. Ella anunció mediante sus redes sociales que estaba conociendo al Tucu López y que eso la hacía muy feliz. Tiempo después, el actor blanqueó su relación con Flor Vigna. Ante esto, se ve que la novia de Castro no le cayó muy bien que él trabaje con su ex mujer y renunció a la obra de teatro.

.

Ante está sorpresiva salida del actor de "Desnudos" le hicieron una nota a Rojas y dijo: "Eso ya es algo que tiene que hablar Lu, es un tema de él". Y agregó: "No me corresponde a mí, no soy su vocera". La actriz aseguró que por el momento le quedan dos semanas más y luego verán que hacen en el verano ya que la idea era hacer temporada en Mar del Plata.

En cuanto al verano, dijo: "Se está hablando. Son todos actores muy convocados y somos un elenco de 6 y hay que ver cómo son las agendas". Por el momento, el novio de Vigna no estaría presente durante la temporada y ya están surgiendo diferentes nombres para ser reemplazado.

El elenco de "Desnudos".

También hizo referencia a que le gustaría trabajar mucho con su novio ya que él también es actor. Puede ser que veamos actuar a López junto a Rojas, pero nada está confirmado.

¡Mirá el video de Sabrina Rojas hablando de la salida de Luciano Castro de la obra de teatro!