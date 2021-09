A pesar que terminaron su romance tras más de diez años de relación y dos hijos, Sabrina Rojas y Luciano Castro serán familia por siempre. Por esto mismo, mantienen un buen diálogo para fortalecer la crianza de sus pequeños, Esperanza y Fausto.

En ese sentido, cuando comenzó a conocer al Tucu López tras su ruptura, Sabrina le contó todo a su ex pareja, quien tuvo una gran reacción.

De visita en "Cortá por Lozano" junto a su compañera de elenco en "Desnudos", Brenda Gandini, quien también se encuentra en una supuesta crisis con Gonzalo Heredia, la intérprete explicó cómo se dio la relación de amigos que mantiene con Luciano. “Cuando el amor de pareja se gastó, la pasión, el que te guste el otro, hace que podamos tener este vínculo. Porque ahora es un vínculo de amor de familia. Al gordo lo amo. Se hace querer, es adorable”, comentó.

Luciano Castro y Sabrina Rojas van a ser familia por siempre.

Entonces, Verónica Lozano quiso saber todos los detalles de la reacción del reconocido actor: “¿El gordo se banca que vos tenés novio ya, nena? ¿O no?”. Contundente, Rojas fue muy sincera: “No le queda otra, mi amor. Qué le vamos a hacer, soy una mujer libre”.

.

La rubia contó que su ex estaba enterado de su romance con López desde antes que todos: “Nos vamos consultando todas las dudas que tenemos. Y el diálogo que tenemos hace que... No le aviso, no le digo: ‘Che, te cuento esto...’. Todo nos hablamos, nos consultamos. Nosotros hablamos todo antes”.

Además, la mamá de Esperanza y Fausto aseguró que no hubo enojo de ninguna parte: “No le molestó a Luciano, porque ya hay algo que se terminó por una decisión. Para la gente se terminó el día en que salió la noticia, pero para nosotros se terminó mucho antes”.

Sabrina y el Tucu en una de sus salidas románticas.

Asimismo, Sabrina precisó sobre el flechazo con el Tucu: “A mí la vida me sorprendió con un compañero que no sé si va a durar dos meses, tres años o la vida ¡Estoy como una adolescente! Cuarentona, separada, dije: ‘¡Yo vivo la vida!’”.

Aunque está muy enamorada, la actriz puntualizó que a ella no le gustó desde el comienzo: “Yo cero, dije: ‘Acá no me meto ni loca’, porque lo veía como más de lo mismo. Pero suma en un montón de cosas. Y me hace sentir bien. A lo mejor duramos dos fines de semana más, pero estamos bien”.

¡Mirá la reacción de Luciano Castro a la relación de Sabrina Rojas y Tucu López!