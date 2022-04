Desde que Sabrina Rojas y Luciano Castro se separaron, y comenzaron sus respectivas relaciones con El Tucu López y Flor Vigna, los actores dedican todo su cariño y buena onda para criar a sus dos hijos, Esperanza y Fausto, en una especie de familia ensamblada de la que sus novios también participan en la diaria.

En ese sentido, en la noche del jueves, el actor de "SEX" llevó a los dos pequeños al esperado recital de María Becerra. Allí se encontraron inesperadamente con Luciano Castro y Flor Vigna de incógnito, y algo que sorprendió es que no habían avisado de su visita.

Paula Varela de "Socios del Espectáculo" reveló que Luciano se disculpó con el Tucu: "La gente que estaba ahí me dice que Luciano le estaba dando explicaciones. 'Vine con Flor. No avisé. No llevé a la nena. No te dije nada hoy al mediodía...'". Sin embargo, otros opinaron que el tono del ex protagonista de "Desnudos" era más seria.

De esa forma, el ciclo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares le preguntó a la misma Sabrina sobre el encontronazo de su ex con su actual: "Es muy simple. Luciano iba con Flor (Vigna). Tuvimos un almuerzo, pero nunca lo hablamos. Después surgió la posibilidad de que Espe fuera y se encontraron allá".

Y cerró contundente: "Luciano le estaba agradeciendo al Tucu que haya llevado a los nenes. Siempre lo ponen en el lugar de malo a Luciano, como que está retando a alguien. Él es vehemente. Le estaba agradeciendo que estaba con los nenes. Un genio el Tucu que llevó a los nenes. Tenemos la mejor".

