Luego de varias idas y vueltas con Luciano Castro, Sabrina Rojas finalmente blanqueó su separación del actor hace dos meses. Ahora, la actriz habló de las propuestas que le llegan por parte de varios hombres.

"Algún que otro nombre famoso se filtra; el deportista es el que más escribe. Pero los rubros son tantos que el otro día le dije a una amiga 'me había olvidado que estaba tan buena'", dijo con humor cuando Karina Mazzocco le preguntó por sus pretendientes en "A la tarde", programa al que Sabrina renunció antes de comenzar. "Me llamó cómo te cambia el Instagram en un minuto cuando estás soltera", agregó.

.

Sin embargo, la actriz de 41 años contó que no respondió ninguno de los mensajes que recibió y aprovechó para aconsejar a los hombres que quisieran conquistarla: "Me gusta que me aborden con humor, cuando son ocurrentes".