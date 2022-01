Sabrina Rojas y el Tucu López se muestran muy enamorados por donde sea que vayan. Además de compartir muchos posteos en sus redes sociales, esta semana se los puede observar en la conducción de "Es por ahí" ya que la modelo está realizando un reemplazo temporal. Todo iba bien, hasta que una pregunta llenó de tensión el ambiente.

Apenas comenzaron a salir, ambos se mostraron muy abiertos en cuestiones del corazón. Incluso se reúnen constantemente con Luciano Castro y Flor Vigna, el ex esposo de la conductora. Para sorpresa de muchos, su novia le hizo un particular cuestionamiento al aire de América TV que dejó callados a los presentes en el estudio.

.

Lo cierto es que López se dispuso a cocinar las clásicas empanadas tucumanas, pero antes hubo una aclaración por parte de Rojas. "Él cocina bastante bien. Cocina rico, me hizo 'el pollo de la pasión'", comentó. Daniel Ambrosino no se guardó la curiosidad y consultó de qué se trataba dicha receta, por lo que tuvo una respuesta más que particular por parte del conductor.

Sabrina Rojas y el Tucu López, juntos como dupla de conductores.

"Es una receta que tenés que aplicar una vez en tu vida cuando querés enamorarte para siempre", explicó el locutor antes de ser interrumpido por su pareja con una picante pregunta. La modelo agregó: "Justo te iba a preguntar si a 'la cobra que se cobra todo lo que hiciste bebé' le hiciste el pollo de la pasión". Sin dudarlo ni un segundo, su enamorado tuvo un rotundo no para la inquietud planteada.

Si bien Rojas mencionó que chequeará lo dicho por López, se mostraron más que felices en el rato que compartieron al aire en "Es por ahí". Además, comparten la conducción de "Emparejados", un ciclo de la misma señal que comenzó el pasado domingo y los muestra muy divertidos.