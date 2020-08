Tiempo atrás sonó el nombre de Sabrina Garciarena para interpretar a Wanda Nara en lo que será la serie biografica de la modelo. Enterada de la novedad, la actriz se mostró entusiasmada por esa posibilidad y aseguró que no tendría problema en interpretarla.

“Me llamaron muchos periodistas en su momento y yo pensaba en no contestar porque nadie me hizo una propuesta. A un periodista le dije que no hubo ninguna propuesta (por Primicias Ya), lo escuché por la tele. Yo soy actriz y siempre que al personaje le encuentre algo para interpretar va a ser bienvenido si el proyecto está bien escrito, es serio y está bien dirigido por supuesto“, declaró la pareja de Germán Paoloski en una entrevista con Juan Etchegoyen para “Mitre Live”.

Y agregó convencida: “Yo la conozco más a Zaira Nara. A Wanda no la conozco. Lo que te puedo decir es que si, me parecería bien. Tendría que leerlo y llegar una propuesta”.

En la misma línea, reveló qué imagen tiene de la pareja de la empresaria. “En ella lo que veo es una mamá que cría a sus hijos y seguramente le pasan un montón de cosas que uno siendo espectador no ve, estaría bueno conocer para interpretar“, resaltó.

A pesar de no tener contacto directo con Wanda, la actriz no descarta hacerlo por intermedio de Zaira. “Llegado el momento tendré que ver un par de cosas y ver. Si está bueno si, por supuesto. No le mandé un mensaje a Wanda porque no la conozco tanto y no había una propuesta. Tampoco me mandó ella. Con Zaira me hablo a veces y le podría haber preguntado“, manifestó.

“Es un proyecto que me parece que está muy verde todavía. Yo hablo italiano así que podría ser. Viví un tiempo en Roma así que está bueno“, concluyó.