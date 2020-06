Sabrina Garciarena se mostró interesada en el proyecto cuando trascendió que su nombre podría ser el de la actriz que se ponga en la piel de la esposa de Mauro Icardi en la serie que narraría la vida de la blonda: "Soy actriz, me gusta interpretar personajes todo el tiempo diferentes. No la conozco en profundidad a Wanda Nara, pero tiene un montón de cosas para mostrar. Me encantaría, pero hasta el momento no recibí ninguna propuesta".

Cuando Wanda contó en Gente la posibilidad de una serie sobre su vida, se negó a elegir a una actriz: "No me preguntes quién podría interpretarme, porque aún no lo imagino".

Hace pocas semanas, Sabrina dio a luz a Mía y ya es mamá de dos varones, León y Beltrán, fruto de su relación con el periodista Germán Paoloski.