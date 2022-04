Sabrina Carballo y el Chanchi Estévez no están más juntos desde hace 15 años, pero al reencontrarse en "El Hotel de los Famosos", muchos son los que se preguntan si habrá una reconciliación en puerta.

La actriz fue muy sincera respecto a sus sentimientos: "Siempre me quise casar y me hubiera gustado casarme con el Chanchi". Esta confesión se dio en el marco de que Gabriel Oliveri comentó: "Me gustaría que dos de los participantes se casen acá".

Además, la actriz expresó: "Me gusta haberme reencontrado con Maxi, porque de verdad hace 15 años que no lo veo. De hecho, cuando estoy medio sensible, saber que él está ahí me da tranquilidad".

La expareja ya protagonizó otro picante encuentro en el cual el futbolista le confesó a Sabrina que le fue infiel, mientras que ella le dijo que le hubiera gustado formar una familia con él.

Chanchi Estévez y Sabrina Carballo en "El Hotel de los Famosos": ¿amor o estrategia?

En "El debate", Adrián Pallares y Rodrigo Lussich junto a los panelistas indicaron sus puntos de vista acerca de este acercamiento entre los ex.

Dalia Gutmann expresó: "Acá hay una novela apasionante. Yo pongo la firma de que acá van chapar, señora".

Tomás Balmaceda, al contrario de Dalia, indicó: "Yo creo que si van a chapar es puro acting. No les creo nada".

Mirá el video del debate de "El Hotel de los Famosos"