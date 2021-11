Diego Maradona tuvo una muy exitosa vida en cuanto a su carrera futbolística y sus fanáticos pero también vivió un lado muy polémico que incluyó drogas, alcohol, violencia y abuso.

Después de su muerte a fines de 2020, muchos episodios desconocidos del ídolo del fútbol salieron a la luz, entre los que destacó los terribles años que vivió Mavys Álvarez con Maradona durante su adolescencia.

La cubana aseguró que El Diez "le tapó la boca y la violó mientras su madre lloraba", además de meterla en el mundo de las drogas y el alcohol cuando era una menor de edad.

En este contexto, Romina Richi, quien actuó en la serie homenaje del astro, "Sueño Bendito", recordó un insólito momento que vivió junto a Diego Maradona y Guillermo Coppola después de una noche de copas en un boliche.

Romina Richi como una "vedette" en la serie "Sueño Bendito".

“¿Es verdad que Diego, una vez, te quiso llevar a Cuba, es cierto? ¿Cómo fue ese episodio?”, comenzó Jey Mammón en su programa de América TV, a lo que la actriz prosiguió a dar detalles: “Sí. Lo conocí en un boliche, quedamos ahí bailando todos, éramos como un grupo. Y en un momento, cuando me voy, se me pone arriba del auto. Lo próximo que veo es la cara del Diego acá”.

.

“Y yo arranco y justo sale Guillermo Coppola, que estaba ahí también. Y le digo: ‘Por favor, Guillermo, ¡sácamelo de arriba del auto! Guillermo lo saca del auto", reveló entre risas en "Los Mammones".

El episodio no terminó ahí ya que una empleada de Maradona se puso en contacto con ella: "Al rato me llamó la secretaria: ‘Diego quiere que te vayas con él a Cuba, te quiere invitar a que te vayas con él mañana’. Pero le dije que no. Lo adoro, pero dije que no y agradecí por la invitación”.

¡Mirá el relato de Romina Richi sobre una noche descontrolada con Diego Maradona!