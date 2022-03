En la última semana se confirmó la separación de Jorge Rial y Romina Pereiro, primicia de DiarioShow.com a principios de febrero. Tras la palabra del periodista, que anunció que la ruptura fue "en buenos términos", comenzó a circular el rumor de que el Intruso estaría en una relación con una periodista de C5N, aunque también se habla de otra tercera en discordia en Miami. Y en las últimas horas trascendió que Pereiro habría sospechado de una infidelidad y comenzó a moverse para verificar si sus dudas eran reales.

A dos años de su casamiento, Jorge y Romina decidieron tomar caminos separados. En su programa radial, "Argenzuela"; el conductor expresó: "A veces el amor solo y profundo no alcanza, sobre todo en un año muy difícil como el anterior, donde la pandemia personalmente a mí me partió psicológica y físicamente. Pensé que no iba a pasar, pero pasó".

Tras hablar de que su vínculo cambió pero que no se podía disolver porque ya eran una familia, y él prácticamente quiere como unas hijas a las pequeñas de Pereiro, se conoció un dato sorprendente sobre el motivo que habría derivado en la separación.

La ahora ex de Rial habría sospechado del periodista de espectáculos, ya que, desde hace tiempo venía preguntando a distintas mujeres relacionadas al medio si estaban o habían estado con él, según publicó en el medio Minuto Neuquén.

Vale recordar que la nutricionista vivió una situación parecida con Gustavo Olmedo, su primer marido y madre de sus hijas. Hace un tiempo, la profesional de la salud contó que comenzó a dudar de su pareja, y descubrió todo en un mail. Al poco tiempo, Olmedo se fue con otra chica.