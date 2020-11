En medio de las disputas entre More Rial con su padre, Jorge, y luego de acusarlo de alejarse de sus hijas tras casarse con Romina Pereiro, la nutricionista se quebró en llanto al hablar de su "familia ensamblada".

Hace más de un año y medio que Pereiro selló su amor con el periodista sin saber que las relaciones intrafamiliares se complicarían. "Nos casamos con muchas ganas de que la familia se ensamble naturalmente, tratamos de no forzar", contó en "PH, Podemos Hablar".

La licenciada en nutrición no pudo evitar las lágrimas luego de ver una serie de imágenes que repasaron su unión civil con el conductor y luego de una de las fotografías, desbordó de emoción. "La foto del final me mató, es una mezcla de emociones. Dije ¡no voy a llorar'!", reveló.

La emotiva foto del casamiento de Jorge Rial con Romina Pereiro.

"Hay amor, no es fácil ensamblar familias. Hay situaciones previas a mi historia con Jorge que yo trato de acompañar desde el lugar que puedo", confesó entre lágrimas. Y luego agregó: "Me impactó. Los dos veníamos con otras historias y las edades de las chicas son muy diferentes. Las mías, muy chiquitas y las de él, más grandes. Tuvimos momentos muy buenos, y otros no tanto y trato de no tocar personalmente".

Además detalló: "A mi me pasa que vengo con una familia donde el vinculo entre todos es muy fuerte, nos vemos, nos juntamos a comer asado. Es un vínculo que cuando estás en familia, estás seguro".

"Me crié en una familia donde lo más importante es el amor, por eso sé que cuando hay amor todo termina ganando, las mentiras o lo que haya adelante, con el amor se sale adelante", cerró conmovida.