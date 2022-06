Romina Pereiro va de mal en peor. Después de la furiosa reacción que habría tenido al enterarse que Jorge Rial comenzó un nuevo romance, a la nutricionista la habrían bajado de un nuevo proyecto laboral que iba a integrar.

Según indicaron en "LAM", "hubo presión" para que Romina Pereiro se vaya de "Ariel en su salsa", el ciclo que protagonizará Ariel Rodríguez Palacio y se verá próximamente en la pantalla de Telefe.

"Desde Paramount y Telefe me informaron que Romina no va a estar en el programa por decisión de ellos. Me dijeron 'hay mucha presión'", sostuvo Ángel de Brito poniendo en duda a la influencia que tiene Rial en los medios. Mientras que Pía Shaw precisó: "En las últimas horas, grabaron un video promocional, donde está Ariel Rodríguez Palacios junto a los integrantes del ciclo y es notoria la ausencia de la nutricionista".

DiarioShow.com pudo confirmar que Pereiro no estará en el ciclo de Ariel. De todos modos, desde la producción del programan aseguran que la idea es que la nutricionista esté más adelante.

Por su parte, Romina ya había anunciado su incorporación al equipo de Ariel y se mostró más que entusiasmada por el proyecto. "Estoy re feliz de contarles que desde el lunes me sumo a la pantalla de telefe. Voy a estar en 'Ariel en su Salsa' junto a @arielrodriguezpalacios y un equipo espectacular que hoy conocí", escribió desde su cuenta de Instagram.

"La idea va a ser divertirnos mucho (pero mucho) y aprender. Gracias Telefe, produccion, Ariel y a todo el equipo por confiar en mí". Nos vemos desde el próximo lunes a las 11.15", cerró Pereiro

